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Эксклюзивный Lamborghini протаранил фуру на ЗСД в Петербурге
Происшествия

Эксклюзивный Lamborghini протаранил фуру на ЗСД в Петербурге

Сегодня 14:50
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Эксклюзивный Lamborghini протаранил фуру на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 января. Суперкар Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Петербурга. Об этом в субботу сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, фура столкнулась с Lamborghini. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

По фотографиям из социальных сетей видно, что у Lamborghini повреждена передняя часть. На обнародованных фото запечатлен суперкар Lamborghini Huracan Avio, которых всего было выпущено 250 единиц. Пять из них находятся в России.

Напомним, три дня назад одновременно 23 авто попали в дорожно-транспортное происшествие на Московской кольцевой дороге. Всего же на юге МКАД произошло шесть автокатастроф.

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Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»
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