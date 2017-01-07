Россиян будут штрафовать за неуплату налогов по новым правилам

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Москва, 7 января. Новые штрафы за неуплату налогов появятся в Российской Федерации в 2017 году.

В том случае, если россиянин не заплатит налог вовремя из-за того, что ему не доставили соответствующие уведомления из налоговых органов, то ему могут грозить серьезные проблемы. Речь идет о штрафных санкциях. Штраф может составить 20% от задолженности, сообщает «Российская газета».

Напомним, что два года назад в России появился закон, согласно которому отсутствие уведомления из налоговой службы не является веской причиной для неуплаты налога. Именно эта причина будет рассматриваться как уклонение от уплаты налогов.

В ходе большой пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин рассказал, как изменится налоговая система после 2018 года.