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Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на собственной мине
Украина

Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на собственной мине

Сегодня 14:29
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Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на собственной мине

Луганск, 7 января. Двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на мине по неосторожности.

Как рассказали в Народной милиции Луганской народной республики, инцидент произошел во время боевого дежурства в районе Попасной.

Бойцы ВСУ подорвались на мине, которую сами же установили. Двое военнослужащих 2-й роты 1-го батальона 24-й бригады погибли, ещё один был тяжело ранен.

По предварительным данным, солдаты во время ротации подразделений забыли передать карту минных полей коллегам. Командиры попытались скрыть факт подрыва от своего руководства, сославшись на то, что погибшие бойцы хотели дезертировать.

Ранее ДНР назвала имена офицеров ВСУ, руководивших обстрелами Дебальцево. 

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Алия Шарафутдинова
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