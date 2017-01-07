Тысяча человек в Подмосковье остались без отопления в 30-градусный мороз

Королев, 7 января. В подмосковном городе Королев без тепла остались шестнадцать жилых домов.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщают, что в результате аварии на теплотрассе без отопления остались шестнадцать домов, в которых проживают порядка тысячи человек. На месте утечки теплоносителя уже работает аварийно-восстановительная бригада. Теплоснабжение вернут в дома в ближайшее время. Метеорологи отмечают, что минувшая ночь стала одной из самых холодных для Московской области. В некоторых населенных пунктах региона температура опустилась ниже отметки в 33 градуса мороза. Сейчас в Королеве столбик термометра показывает минус 28 градусов.