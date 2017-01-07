Минобороны РФ готовит экспедицию на Курильские острова

Москва, 7 января. Тихоокеанский флот ВМФ России готовит научно-исследовательскую экспедицию на остров Матуа (Курильская гряда), которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К настоящему моменту завершена разработка детального плана обследований Курильского острова, а также сформирован личный состав, который примет участие в экспедиции.

Стоит отметить, что в 2016 году состоялся первый этап экспедиции Минобороны РФ на остров Матуа, в которой также приняли участие представители Русского географического общества. Экспедицией руководил заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Андрей Рябухин.

В ходе экспедиции специалисты провели более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, а также сделали около 200 измерений внешней среды.