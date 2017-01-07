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Китай установит уникальный телескоп на высоте шесть тысяч метров
Технологии

Китай установит уникальный телескоп на высоте шесть тысяч метров

Сегодня 14:18
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Китай установит уникальный телескоп на высоте шесть тысяч метров

Пекин, 7 января. Китайские власти планируют установить в Тибете новейшие гравитационные телескопы на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря.

Как пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Китайской академии наук, установка первого прибора уже началась. Он будет находиться в 30 км к югу от города Шицюаньхэ.

Отмечается, что для строительства двух телескопов власти КНР выделили 130 млн юаней (18,7 млн долларов). В проекте задействованы исследователи из Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук, Шанхайского института микросистем и информационных технологий, а также Института физики высоких энергий.

Первый из детекторов гравитационных волн должен заработать в 2021 году.

Ранее сообщалось, что ученые собирают 1 миллион долларов на поиски «двойника» Земли.

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Алия Шарафутдинова
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