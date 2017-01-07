Сирия: мощный взрыв прогремел в городе Аазаз, десятки погибших

Дамаск, 7 января. Несколько десятков человек стали жертвами взрыва, который прогремел в субботу, 7 января, в городе Аазаз, расположенном в 10 км от турецкой границы на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс — Арабия».

По данным телеканала, жертвами взрыва стали не менее 25 человек. Согласно уточненным данным, на воздух взлетело заминированное транспортное средство. Отмечается, что десятки человек пострадали.

По информации местных СМИ, сильный взрыв на рынке города Аазаз унес жизни полусотни человек.