Четверо голодных воров с ножами ограбили продуктовый магазин в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 января. В Красносельском районе Петербурга четверо вооруженных ножами злоумышленников в масках ограбили продуктовый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, инцидент произошел накануне. Грабители обчистили продуктовый магазин в Северной столице, похитив 140 тысяч рублей, два телефона и продукты.

Согласно версии правоохранительных органов, четверо неизвестных в масках ворвались в продуктовый магазин и, угрожая расправой кассиру, украли всю выручку, мобильные телефоны и какие-то продукты.

После этого грабители скрылись с места. Сотрудники полиции в настоящее время ищут случайных очевидцев или свидетелей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.