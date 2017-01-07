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Макфол посоветовал Трампу, как строить отношения с Москвой
Политика

Макфол посоветовал Трампу, как строить отношения с Москвой

Сегодня 14:00
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Макфол посоветовал Трампу, как строить отношения с Москвой

Москва, 7 января. Новая администрация Соединенных Штатов Америки не должна ставить целью своей внешней политики хорошие отношения с Россией. Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

В своей статье, опубликованной в Foreign Policy, он отметил, что хорошие отношения с какой-либо страной не должны быть целью внешней политики Вашингтона. «Дипломатия — не состязание в популярности. Улучшение отношений всегда должно рассматриваться как средство укрепления безопасности и процветания Америки», — добавил он.

Макфол предложил избранному президенту страны Дональду Трампу семь пунктов, которые помогут выстроить правильные отношения с Москвой. Политик призвал главу государства поддерживать союзников по НАТО, назвать конкретные условия снятия санкций с Москвы. Также он считает нужным оказывать помощь в проведении реформ властям Украины, воздержаться от прямой поддержки Москвы в Сирии, укрепить кибербезопасноть США.

Ранее Макфол посоветовал Обаме ввести еще больше антироссийских санкций. 

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Алия Шарафутдинова
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Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»
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