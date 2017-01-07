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Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Сегодня 14:12
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На Пионерской площади в Санкт-Петербурге, как в волшебной сказке, появилась легендарная Рождественская ярмарка. Здесь обаятельные кондитеры, повара и добродушные ремесленники создают праздничную рождественскую атмосферу и заставляют взволнованно биться сердца многих петербуржцев и гостей города. ФАН-ТВ побывало на ярмарке и прониклось атмосферой доброй рождественской сказки.

Корреспондент ФАН-ТВ, пообнимавшись с двумя яркими персонажами из свиты Деда Мороза, отправилась общаться с посетителями и работниками Рождественской ярмарки.

Петербургский мастер Елена Андреева рассказал о своих авторских работах: «Вот уже 11-й год мы с моей подругой Леной Леоновой, тоже художницей, принимаем участие в Рождественской ярмарке. В нашем домике – только авторские работы, которые делаем мы сами. Я занимаюсь художественным трикотажем, вяжу авторские куклы – это ангелы, домовые, к Новому году специально сделала вязаные елочки. Основное мое производство – вязаные тапочки-носочки. Вторая часть нашего домика – это авторская роспись по дереву. Мы расписываем шкатулки, матрешки и каждый год ездим с ними в Финляндию, на Рождественские фестивали в Хельсинки. Правда, в этом году не поехали, а так – ежегодно принимаем участие. Потом, мы ежегодно принимаем участие в августовском мероприятии «Дни Санкт-Петербурга» в Тампере и Лаппеенранте».

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Гости ярмарки Елена и Денис рассказывают: «Здесь очень большая Рождественская ярмарка и очень много чего интересного из различных стран: можно купить подарки на Новый год, можно просто поразвлекаться и выпить глинтвейна. Мы увидели, что здесь есть живой олень, и сейчас пойдем к нему».

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Настоящего северного оленя «выгуливает» на Пионерской площади Анастасия. В беседе с репортером ФАН-ТВ она сообщила, что это самка оленя, и ее зовут Звездочка.

– Расскажите, удивляются ли петербуржцы тому, что видят не совсем типичное для города животное?

– Они не просто удивляются – многие из них в это не верят! Несколько раз я даже слышала такие комментарии: «Это что, собака с рогами?А, нет, это же настоящий олень!» Я говорю, что мы украли его у Санта-Клауса. Все подходят, все радуются, и эта праздничная атмосфера просто невероятна! Детишки очень рады, им всё нравится: они хотят фотографироваться.

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

– Я так понимаю, Звездочке всего три года. Она удивилась тому, что неожиданно оказалась в центре ярмарки?

– Она спокойно себя ощущает. Это звезда, которая понимает: «Да, я на своем месте!»

На традиционной Рождественской ярмарке петербуржцы могут попробовать яства из Китая. Синь Жень Ли рассказала ФАН-ТВ о том, какие угощения приготовлены для жителей и гостей Северной столицы.

– В принципе, мы работаем здесь уже шесть лет и каждый год делаем наши национальные блюда. Например, для детей мы готовим фрукты в карамели, а для взрослых – китайскую лапшу, манты и чипсы. Это всё наше.

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

– Скажите, а как Новый год обычно отмечают в Китае?

– На этот праздник мы обязательно готовим пельмени и обычно рыбу, которую мы запекаем целиком, а также курицу.

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На ярмарке также можно попробовать кубинскую кухню. Ее представляет девушка по имени София.

– Скажите, что обычно появляется на новогоднем столе у кубинцев? Какие это блюда, и что здесь сегодня представлено?

– Мы отмечаем Новый год с рисом с черной фасолью, это наше традиционное кубинское блюдо. Мы отмечаем этот праздник и подаем блюда с мясом. Также вы можете здесь увидеть традиционный кубинский десерт – флана, он очень похож на суфле.

– Что отличает кубинскую кухню от остальных?

– Во-первых, она не острая, а во-вторых, очень вкусная.

– Какие кубинские блюда предпочитают петербуржцы?

– Больше всего берут блюда из мяса, наверное.

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Мужчина в шапке-ушанке, которого зовут Алексей, рассказывает: «Мы специально приехали из Великого Новгорода на эту замечательную ярмарку специально для того, чтобы презентовать нашу новгородскую медовуху. В этот напиток мы обязательно добавляем определенное количество апельсина. И именно этот запах и привлекает к нам сюда посетителей ярмарки. Кроме этого, в стаканчик мы обязательно добавляем настоящую садовую клюкву (не лесную) – она вкуснее, сочнее и придает напитку неповторимый вкус. Запасаемся ягодами с лета специально, чтобы на новогодние гулянья порадовать жителей Санкт-Петербурга и гостей города таким прекрасным напитком».

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Евгения Швецова; Андрей Ивашин
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Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

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