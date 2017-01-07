Тела еще двух погибших обнаружены в горевшей гостинице в Москве

Москва, 7 января. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций нашли тела еще двух человек под завалами в сгоревшей гостинице, расположенной на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают в субботу правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, при разборе завалов на втором этаже московского отеля были обнаружены тела двух человек, их личности в настоящее время устанавливаются, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что пожар удалось потушить в субботу в 08.45. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. При ЧП погиб один человека и девять получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту гибели мужчины при сильном пожаре в административном здании на северо-востоке столицы.

Отметим, что пожар произошел по адресу Ярославское шоссе.