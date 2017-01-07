Ледниковый период: как москвичи борются с рекордными холодами и ждут апокалипсиса

Холода в Москве наступают: рождественская ночь в столице побила более чем столетний рекорд мороза. Жители столицы оперативно отреагировали на суровую погоду в социальных сетях. Реакцию москвичей собрало Федеральное агентство новостей.

До этой ночи самая низкая температура была зафиксирована в столице в 1881 году, когда столбик термометра упал ниже нуля сразу на 35 градусов. Сегодня же рекорд пал, увеличившись в минус на четыре десятых градуса.

Ледниковый период в Москве и Московской области, к счастью, продлится недолго. Уже с завтрашнего дня синоптики обещают постепенное повышение температуры. К десятым числам января она достигнет всего-то «минус пяти» градусов. Истинное облегчение для москвичей, которые сейчас вынуждены надевать пять пар носков, кутаться сразу в две дубленки — но все равно мерзнуть.

«Когда только приехал в Москву ранней осенью, то говорил всем, что я с крайнего севера, конкретно Мурманска. Вся эта бравада географией кончилась в первую холодную московскую зиму. Тут реально очень холодно! Вероятно, из-за высокой влажности. Вчера шел и бил по ногам кулаком, чтобы кровь не стояла, и чтобы понимать, что если удар совсем не чувствую, значит надо срочно искать тепло», — настоящий крик души разместил на своей странице Максим Александров.

В столичном МЧС уже сделали соответствующее предупреждение: без лишней надобности дома покидать не стоит. Поговаривают, что те москвичи, которым все же пришлось выйти, резко бросились покупать валенки и прочие атрибуты теплой одежды.

«Москва, холода? Не, не слышала, просто тушь для ресниц белая. Все бы ничего, только моя собака Кэрри отказывается гулять: а если и выходит на улицу, то смотрит на меня как на изверга», — не теряет чувства юмора Марина Волкова.

Некоторые горожане жалуются на то, что холод настигает их даже в домах. Интернет от таких температур работает с перебоями, батареи справляются слабо и приходится сидеть в одной точке комнаты под тонной одеял.

«В четыре часа утра заклеивала окна на кухне, ибо дуло невероятно. Окна старые, продувает все отлично. Но чтобы все окно замерзло и напоминало холодильник — никогда такого не наблюдалось. Не привыкли мы к таким холодам», — пишет Дарья Семенова.

Москвичи призывают на помощь лето или хотя бы плюсовую температуру и дают волю фантазиям: мол, над столицей разверзлась вселенная, открытый космос, с настоящими ветрами и влажностью от испаряющихся океанов. У кого-то при этом замерзает даже мозг.

«Все как в фильме «Послезавтра»: что посеяли, то и жнем. На планете идут необратимые процессы, ученые всего мира бьют тревогу, но им просто затыкают рот, потому что от добычи газа,нефти и других ресурсов природы наполняются чьи-то кошельки. Выжить можно только с помощью того, кто создал землю», — попыталась нагнать жути одна из женщин. Но ее быстро осмеяли.

Страдают и автолюбители. Аномальные морозы не дают заводиться машинам, иногда просто выводя их из строя. Не говоря уже о том, что в салонах стоит жуткая холодина, и многие водители жалуются на пальцы, немеющие от низкой температуры прямо на руле.

В общем, москвичи спасаются как могут. Натягивают шапку до носа, обматываются шарфами, а иногда вспоминают и о старом и проверенном способе согреться — приеме внутрь чего-нибудь горячительного.

«Невозможно гулять. Эх, Сочи, хочу обратно! Пришлось сидеть и пить водку с перцем. Рядом со мной сидел немец — он когда узнал, что мы употребляем, у него глаза на лоб полезли», — смеется еще одна жительница Москвы.

На войне против холода, словом, любые средства хороши. Особенно, когда осталось продержаться всего-то несколько дней.