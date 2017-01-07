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Ученые рассказали об эмоциях мужчин и женщин при оральном сексе
Общество

Ученые рассказали об эмоциях мужчин и женщин при оральном сексе

Сегодня 13:46
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Ученые рассказали об эмоциях мужчин и женщин при оральном сексе

Лондон, 7 января. Британские психологи выяснили, какие эмоции вызывает оральный секс у мужчин и женщин.

Ученые из Лондона провели опрос среди молодых людей в возраст от 16 до 28 лет. Добровольцам предложили рассказать о своих предпочтениях в сексе и оценить разные части тела партнеров. Выяснилось, что женщины гораздо чаще мужчин соглашаются на оральный секс.

При этом исследователи отметили, что мужчины чаще давали негативную оценку женским половым органам. Девушки отзывались о мужском достоинстве более корректно.

Как пишут британские СМИ, представители сильного пола также высказывали неприятие удовлетворения партнерши оральным способом.

Ранее ученые выяснили, как секс влияет на укрепление здоровья.

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Алия Шарафутдинова
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Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на собственной мине
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