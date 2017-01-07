FAN-TV Лента новостей
Доклад разведки США напомнил Симоньян легендарную фразу Лаврова
Общество

Доклад разведки США напомнил Симоньян легендарную фразу Лаврова

Сегодня 13:52
252

Доклад разведки США напомнил Симоньян легендарную фразу Лаврова

Москва, 7 января. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита прокомментировала доклад американских спецслужб о «русском следе» в выборах президента США, напомнив о «метких определениях» главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Согласно докладу разведки США, Москва якобы создала «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США. При этом главными исполнителями этого плана являются российские хакеры и телеканал RT.

«Наконец-то я постигла всю сермяжную правду метких определений Сергея нашего Викторовича Лаврова. Ну, вы помните», — сказала Симоньян.

Ранее WikiLeaks раскритиковала источники информации, на основании которых разведка США подготовила доклад о влиянии России на выборы президента.

комментарии
Кирилл Иванов
#маргарита симоньян
Новости партнеров
Эксклюзив

Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

Сегодня 14:59
36

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Сегодня 14:12
113

ФРС, Китай или Россия: каким станет направление «главного удара» Трампа

Сегодня 13:47
188

На Пашинского навели фокус: чем обернется разговор депутатов Рады о госперевороте

Сегодня 13:11
441

Сирия новости 7 января 2017 12.30: в Идлибе разгорелся внутренний конфликт среди боевиков ССА, Ирак освободил от ИГИЛ 11 деревень

Сегодня 12:30
535
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»

14:59

Жертвами аномальных морозов в Польше стали десять человек

14:54

Эксклюзивный Lamborghini протаранил фуру на ЗСД в Петербурге

14:50

ДНР: в Донецке предотвращена диверсия украинских силовиков

14:46

Тысяча человек в Подмосковье остались без отопления в 30-градусный мороз

14:46

Сирия: появилось видео с места теракта в городе Аазаз

14:39

Россиян будут штрафовать за неуплату налогов по новым правилам

14:39

Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на собственной мине

14:29

Четверо голодных воров с ножами ограбили продуктовый магазин в Петербурге

14:27

Неизвестный открыл стрельбу в бизнес-центре в Баку, есть жертвы

14:24

Сирия: мощный взрыв прогремел в городе Аазаз, десятки погибших

14:22

Китай установит уникальный телескоп на высоте шесть тысяч метров

14:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Плевок в суп, или Как выглядит доклад ФБР, АНБ и ЦРУ о «русских хакерах»
Читать
Закрыть