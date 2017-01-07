Доклад разведки США напомнил Симоньян легендарную фразу Лаврова

Москва, 7 января. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита прокомментировала доклад американских спецслужб о «русском следе» в выборах президента США, напомнив о «метких определениях» главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Согласно докладу разведки США, Москва якобы создала «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США. При этом главными исполнителями этого плана являются российские хакеры и телеканал RT.

«Наконец-то я постигла всю сермяжную правду метких определений Сергея нашего Викторовича Лаврова. Ну, вы помните», — сказала Симоньян.

Ранее WikiLeaks раскритиковала источники информации, на основании которых разведка США подготовила доклад о влиянии России на выборы президента.