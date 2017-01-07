Поклонники в шоке: страшная болезнь добралась до лица Кардашьян

Нью-Йорк, 7 января. Американская звезда реалити-шоу и супруга известного музыканта Канье Уэста Ким Кардашьян пожаловалась своим поклонникам в микроблоге социальной сети Twitter на распространение псориаза.

По словам 36-летней звезды, кожное заболевание распространилось на ее лице. Как оказалось, серьезное заболевание кожи обострилось у Кардашьян после ограбления во французской столице этой осенью.

По информации западных СМИ, Кардашьян постоянно показывала в социальных сетях последствия болезни.

Напомним, в октябре пять человек в масках и полицейской форме ворвались в номер Кардашьян в Париже и заблокировали ее ванной комнате, после чего похитили ее драгоценности. Затем злоумышленники скрылись с места преступления на велосипедах.