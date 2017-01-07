Ученые рассказали, как переживание за других может разрушить мозг

Вашингтон, 7 января. Американские ученые обнаружили, что переживание за других людей может вызывать большой стресс.

По мнении исследователей из Вирджинии, сведения о катастрофах с участием близких или незнакомых людей могут привести к необратимым изменениям в мозге.

Последствия посттравматического синдрома без непосредственного участия человека в эпицентре опасного события проявляются не у всех людей.

Как пишут американские СМИ, эксперты считают, что стрессовое состояние в мозгу может проявиться не сразу. Основными симптомами такого состояния являются нарастающие тревожные ощущения вкупе с появлением непонятного чувства страха.

Ранее ученые выяснили, как победить страх перед смертью.