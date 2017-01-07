Лукашенко: Унижать Белоруссию не позволю никому

Минск, 7 января. Унижать белорусский народ и государство не позволено никому. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко при посещении Свято-Духова кафедрального собора в белорусской столице.

Лукашенко озвучил «главную формулу» своих действий: «никому не позволим унижать наш народ и государство». По словам белорусского лидера, с теми, кто этого не понимает, будет непросто не то что строить отношения, но и разговаривать.

Президент подчеркнул, что эта земля досталась народу слишком непросто, в борьбе и войнах, и отдать ее никому нельзя. Он также заявил, что главная задача — обеспечить стабильность в стране.

«Главное — мир и покой. Все остальное мы найдем», - добавил Лукашенко.