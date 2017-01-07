Взносы на капремонт выросли сразу в нескольких регионах России

Москва, 7 января. С 1 января 2017 года выросли взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в некоторых регионах России. Об этом сообщает интернет-издание «Российская газета».

По данным издания, рост тарифов связан с общей инфляцией, а также с ростом цен на строительные материалы. При этом региональные чиновники называют изменение стоимости услуг экономически обоснованными.

Рост тарифов коснулся Архангельской, Амурской и Оренбургской областей, а также Якутии и Приморского края. В Амурской области взнос на капремонт увеличен с 6,5 до 7,9 рубля за квадратный метр. В Архангельской области тарифы возросли с 6,66 до 7,16 рубля за квадратный метр. Взнос на капремонт в Приморском крае увеличен с 6,50 до 7,71 рубля за квадратный метр.