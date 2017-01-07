Газовые хранилища Украины стремительно пустеют из-за сильнейших морозов

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Киев, 7 января. Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 12 миллиардов кубов. Об этом в субботу сообщает пресс-служба компании «Укртансгаз».

По сообщениям пресс-службы, объемы голубого топлива уменьшились по причине резкого похолодания на Украине.

Напомним, что в середине декабря глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер предрекал, что уровень закачки газа в украинских хранилища был на рекордно низкой отметке, добавив, что объем газа оказался меньшим за всю историю.

Как ранее сообщала Газета.Ru, на Украину пришли аномальные холода. В больницы продолжают поступать люди с обморожениями. В результате сильнейших морозов погибли четыре человека.

Стоит отметить, что синоптики предупреждают, что в ближайшее время в центральной части страны столбики термометров могут показать 29 градусов мороза.