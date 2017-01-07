Лоза отморозил уши на рождественской службе

Москва, 7 января. Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о своем походе на рождественскую службу. Певец признался, что из-за сильного мороза после возвращения домой у него 15 минут горели уши.

Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в Facebook. Как отметил Лоза, он пошел на службу в кожаной фуражке и не ожидал «зимней радости в виде заморозков».

«Выяснилось, что я за лето слегка подзабыл, что такое «минус тридцать», — подчеркнул он. Также артист рассказал как грел уши по возвращению из храма.

Как писала Газета.Ru, в ночь на 7 января по всей России прошли рождественские богослужения. Рождественская ночь в Москве стал самой холодной за последние 125 лет.