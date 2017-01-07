ФРС, Китай или Россия: каким станет направление «главного удара» Трампа

Конгресс США на совместном заседании двух палат под председательством действующего вице-президента Джозефа Байдена, несмотря на энергичные возражения значительной части конгрессменов и выборщиков, утвердил накануне избрание республиканца Дональда Трампа 45-м президентом США голосами 304 выборщиков против 227 у его соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Формальным основанием такого решения оказалось то, что ни один сенатор не подписал необходимый документ, оспаривающий итоги выборов 8 ноября в своем штате. А значит, все обвинения в адрес «российского вмешательства», «подавления избирателей» и прочих ужасах, широко растиражированных за последнее время в американском медиа-пространстве, все-таки не получили официальной поддержки у политической верхушки «глобального лидера».

Трамп как политический сапер

Теперь нью-йоркскому миллиардеру предстоит пройти церемонию инаугурации 20 января. На ней дали согласие присутствовать все здравствующие экс-президенты Соединенных Штатов, за исключением 92-летнего Джорджа Буша-старшего (по состоянию здоровья), плюс Хиллари Клинтон. Значит ли это, что внутриполитический кризис в США преодолен, что американская демократия, несмотря на все испытания последнего времени, еще раз доказала свою прочность и устойчивость?

Полагаю, что нет, поскольку причины этого кризиса не только не устранены, а даже обострились.

Трамп по-прежнему «под прицелом» и сам он это прекрасно знает, чувствует неотступное красное (или синее?) пятнышко у себя на лбу. Если после почти двух месяцев непрерывных и очень жестких переговоров некий «консенсус элит» и оказался достигнут (а поведение Байдена в ходе заседания Конгресса 6 января, когда он безоговорочно подавлял любую «фронду», тому свидетельство), то он еще очень хрупкий и построен на достаточно узкой основе, то есть определенные и достаточно многие группы этих элит в него до сих пор не вошли.

Грубо говоря, президентство Трампа прошло простым, а не конституционным большинством, и теперь The Donald находится в ситуации политического сапера, то есть «до первой ошибки».

Или «до первой победы», которая после 20 января будет нужна ему как воздух. И такой победой не могут служить разборки с фирмами типа General Motors и Toyota, вялое бодание с Китаем или даже начало строительства «великой стены Трампа» на границе с Мексикой. Нет, 45-му президенту США необходимо резко изменить общий баланс сил на мировой арене и, соответственно, тенденции глобального развития, а вариантов такого изменения не слишком много.

По большому счету, их только три.

Читайте по теме: Президент Филиппин бросается в российские объятия назло США

Воспрявший духом Медведь, выжидающий Дракон

Первый из них — конфликт с Федеральной резервной системой (ФРС) путем обещанного Трампом в ходе его избирательной кампании полноценного аудита данной структуры, который за 113 с лишним лет ее существования ни разу не проводился правительством США. Следовательно, такой вариант развития событий кажется абсолютно невероятным, но, по большому счету, ФРС вполне созрела на роль британской «Компании Южных морей» образца 1720 года, и ее крах, при грамотно организованном банкротстве, позволит США решить свои, казалось бы, безнадежные долговые проблемы. Кстати, Трамп и позиционировал себя как специалиста по банкротствам (сам он трижды проходил через эту процедуру), а пословицу Уолл-Стрита «удачное банкротство — верный путь к миллиону» еще никто не отменял…

Второй путь — жесткий рэкет Китая, наподобие той попытки, что была предпринята против России в 2014–16 годах. Но если русский Медведь в ответ на Украину, санкции и падение нефтяных цен явно поднялся на дыбы, то китайский Дракон вполне может прикинуться плюшевой пандой, жрущей бамбук, и договориться с Вашингтоном «по-хорошему», то есть пойти на масштабные финансовые уступки. Конечно, не такие, как оккупированная американцами Япония, которая в 1995 году подписала «соглашение Plaza», но достаточно существенные. Свыше 1,2 трлн долларов в американских государственных ценных бумагах и свыше 500 млрд долларов ежегодного профицита в торговле с США к такому варианту развития событий весьма располагают.

Есть, впрочем, и третий путь, который у нас почему-то считают первым, — примириться с Россией и договориться с Владимиром Путиным. Однако, с финансовой точки зрения этот путь намного менее привлекателен для американской элиты, чем первые два. Он имеет смысл разве что как дополнительный рычаг давления на тот же Китай — в то время как жупел «агрессивной России» куда более интересен для эффективного «доения» Европы и исламского мира. Поэтому вряд ли Трамп выступит в роли инициатора каких-либо масштабных соглашений с Кремлем. Не исключено, что «на русском направлении» 45-м президентом США и его командой, включая Генри Киссинджера, назначенного ответственным за отношения с Москвой, после инаугурации будет взята пауза. Не театральная, а вполне политическая. Тем более на фоне внезапной высылки сразу 35 российских дипломатов из США.

Таким образом, России уже сейчас стоит подумать о том, как и когда отвечать на эту — пока гипотетическую — паузу. И отвечать ли, в свете вышеизложенного, вообще.