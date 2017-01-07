Армия Ирака в Мосуле захватила руководивший боевиками ИГИЛ из Чечни штаб

Мосул, 7 января. Иракские военные захватили в иракском городе Мосул штаб террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России), который координировал действия боевиков-выходцев из Чечни. Об этом в субботу сообщает агентство Sputnik.

По данным агентства, в штабе были обнаружены карты атак экстремистов ИГИЛ, которые они провели ранее в разных районах города. Также иракские военные нашли пояса смертников со взрывчаткой и оружие.

Сообщается, что иракская армия установила контроль над расположенным вблизи медицинским учреждением и кварталом Эль-Гафран.

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Как ранее сообщала Газета.Ru, в конце декабря иракские силы безопасности уничтожили не менее 180 радикалов ИГИЛ в разных районах города Мосул.