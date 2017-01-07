ДНР назвала имена офицеров ВСУ, руководивших обстрелами Дебальцево

Донецк, 7 января. Министерство обороны ДНР обнародовало имена украинских офицеров, которые руководили обстрелами жилых кварталов Дебальцево 23 декабря. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным оборонного ведомства, обстрелами жилых кварталов Дебальцево руководили полковник ВСУ Владимир Горбатюк и подполковник ВСУ Владимир Кокорев.

Горбатюк и Кокорев отдали приказ на артиллерийский обстрел жилых кварталов Дебальцево 23 декабря. В результате обстрела были повреждены здания средней и воскресной школ, а также Александро-Невский храма и пять жилых домов.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что 23 декабря украинские силовики разместили артиллерийские позиции на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский, откуда вели огонь по городу Дебальцево.