Глава ЛНР выразил надежду на решение конфликта в Донбассе в 2017 году

Луганск, 7 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий считает, что в 2017 году удастся достичь компромисса в вопросе конфликта в Донбассе.

Он отметил, что любая война заканчивается миром. По мнению политика, 2017 год поставит точку в разногласиях на Донбассе. Он выразил надежду, что сторонам удастся найти понимание, которое позволит решить вопросы без пролития крови.

Выступая на праздничных мероприятиях в честь Рождества Христова в Луганске, Плотницкий подчеркнул, что сегодня уже наблюдаются предпосылки к урегулированию конфликта мирным путем.

Как ранее писала Газета.Ru, Плотницкий заявил, что Киеву не сломить русский дух ЛНР.