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Американца с гранатометом задержали в московском метро
Происшествия

Американца с гранатометом задержали в московском метро

Сегодня 12:59
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Американца с гранатометом задержали в московском метро

Москва, 7 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали в московском метрополитене американца с макетом гранатомета.

Гражданин США из американского штата Флорида хотел пронести на станцию столичного метро «Медведково» основание для ручного гранатомета.

Как стало известно, на входе в метро его задержали сотрудники правоохранительных органов. Один из работников столичного метрополитена увидел пассажира на указанной станции с маячащей трубой из сумки. Тогда он попросил мужчину проверить багаж в досмотровой комнате, и нашел в сумке тубу от ручного гранатомета, сообщает Life.ru.

Полиция экстренно прибыла на место происшествия. Американец рассказал, что гранатомет он приобрел в интернете для страйкбола. Гранатомет якобы предназначался для игры. После этого сотрудники правоохранительных органов отпустили 20-летнего парня и забрали макет оружия.

Как сообщала Газета.Ru, в конце декабря в Московской области ворвавшийся в банковское учреждение с муляжом взрывного устройства мужчина угрожал суицидом, если в банке не понизят ставку по кредиту.

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Дана Балан
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