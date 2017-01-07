Пушков объяснил, почему республиканцы в США предпочитают Путина Обаме

Москва, 7 января. Доверие к российскому президенту Владимиру Путину и недоверие республиканцев Бараку Обаме является «заслугой» демократов в США. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, это один из итогов президентства Обамы.

Сенатор прокомментировал заявление американского политика телеканалу АВС. Как писала Газета.Ru, Барак Обама рассказал в эфире, что представители американской Республиканской партии больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем своим соотечественникам-американцам. Он также добавил, что такая ситуация вызывает у него беспокойство.

«Нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — подчеркнул Обама.