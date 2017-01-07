Восемь человек эвакуировали из московского отеля из-за угрозы взрыва

Москва, 7 января. Жильцов и сотрудников спа-отеля «Леон», расположенного на юго-востоке Москвы, эвакуировали в субботу днем по причине анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сегодня сообщил источник в экстренных службах столицы.

Согласно данным источника, после угрозы взрыва в гостинице «Леон» на юго-востоке столицы была экстренно проведена эвакуация постояльцев и персонала. Всего эвакуировали восемь человек, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в отель прибыли сотрудники экстренных служб. По состоянию на 12.05 по московскому времени экстренные службы окончили проверку отеля, угроза взрыва не подтвердилась.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в субботу сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали сильный пожар в гостинице-ресторане в Москве. Сообщалось, что в результате пожара погиб один человек.