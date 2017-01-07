Электричка в Петербурге насмерть сбила девушку в наушниках

Санкт-Петербург, 7 января. Семнадцатилетняя девушка погибла на железнодорожных путях в Курортном районе Северной столицы. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

ЧП произошло в поселке Комарово. Девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. При этом на ней были наушники, так что приближающийся поезд она попросту не услышала.

Машинист электропоезда «Ласточка» попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате полученных травм девушка скончалась на месте.

Напомним, наануне возле станции, расположенной в поселке Заокский Тульской области, 15-летняя ученица восьмого класса перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу, и ее сбил грузовой поезд. От тяжелых травм девушка скончалась на месте.