Власти Турции уволили еще 6 тысяч человек после июльского мятежа

Анкара, 7 января. Шесть тысяч человек власти Турции уволили после попытки государственного переворота в стране.

Сообщается, что остались без рабочих мест практически 2,7 тысячи сотрудников полиции, 1,7 тысячи работников министерства юстиции, а также 838 работников в области здравоохранения, свыше 630 научных работников и 135 чиновников аппарата по религиозным связям.

Напомним, до этого власти Турции вынесли первый официальный приговор за участие в попытке военного переворота. Двух полицейских приговорили к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает ТАСС.

Как сообщала Газета.Ru, попытка государственного переворота произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Мятеж устроили военные. В результате мятежа примерно сто тысяч государственных служащих уволили или отстранили от работы до завершения расследования.