Стало известно, когда потеплеет в Москве

Москва, 7 января. Потепление в Москве начнется уже в воскресенье. Об этом рассказали в погодном центре «Фобос».

Согласно прогнозам исследователей, к следующим выходным температура может подняться до уровня —2 градусов.

По данным метеорологов, 8 января потеплеет на 2-3 градуса. Всю последующую неделю сохранится тенденция к потеплению. К середине недели ожидаются дневные температуры до —13 градусов, ночью — около —18 градусов.

Напомним, жертвами аномальных морозов в Москве стали более 60 человек.

Как писала Газета.Ru, ночь с 6 по 7 января стала самой холодной в Москве за последние 125 лет. Столбики термометра зафиксировали до —29,5 градусов.