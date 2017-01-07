Украинские силовики «поздравили» жителей ДНР с Рождеством ночными обстрелами

Донецк, 7 января. Минувшей ночью подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийские удары по нескольким населенным пунктам, которые расположены на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

По данным агентства, украинские силовики обстреляли из танков села Коминтерново и Ленинское, а также нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Саханка и Октябрь. В ведомстве отметили, что за минувшую ночь с позиций ВСУ было выпущено 44 снаряда. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.