Путин поручил Центробанку РФ снизить ставки по кредитам для регионов

Москва, 7 января. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Банку России изучить ставки по кредитам, которые финансовые организации выдают регионам, и принять меры по их снижению.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Центральному банку РФ поручено провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам РФ. Также регулятор должен принять меры, направленные на их снижение.

Срок исполнения поручения до 1 марта 2017 года.

Отмечается, что российский лидер утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения решений президента РФ по вопросам эффективности мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов.

Как писала Газета.Ru, Путин поручил правительству разработать план защиты россиян от жуликов.