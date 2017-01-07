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Они даже воровать не умеют: Сеть шокирована записью о госперевороте на Украине
Украина

Они даже воровать не умеют: Сеть шокирована записью о госперевороте на Украине

Сегодня 12:12
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Они даже воровать не умеют: Сеть шокирована записью о госперевороте на Украине

Киев, 7 января. Экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Протнов опубликовал запись разговора о государственном перевороте в стране депутата Верховной рады Сергея Пашинского и бывшего замгубернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана.  

Согласно обнародованным данным, в 2014 году Сергей Пашинский обратился к Корбану с предложением «руководить этой страной». Бывший заместитель губернатора Днепропетровской области, испугавшись разговора, попросил собеседника не говорить «такие вещи». Однако Пашинский убеждал, что хочет захватить власть на Украине для Петра Порошенко, которого называл своим другом.

Следом после государственного переворота депутат предлагал расстрелять некоторых людей, приближенных к Порошенко, «которые даже не способны воровать, поскольку не умеют».

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Дана Балан
#украина
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Армия Сирии и боевики «ан-Нусры» прекратили огонь в долине под Дамаском
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