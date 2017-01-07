Армия Сирии и боевики «ан-Нусры» прекратили огонь в долине под Дамаском

Дамаск, 7 января. Режим прекращения огня между правительственными силами Сирии и вооруженными группировками вступил в субботу утром в силу в долине Вади-Барада, расположенной к западу от Дамаска. Об этом сообщает телеканал «Аль-Манар».

По данным телеканала, эта договоренность позволит возобновить водоснабжение Дамаска.

Напомним, в результате диверсии террористов экстремистской группировки «Джебхат Фатх аш- Шам» (деятельность запрещена на территории РФ) Дамаск остался без 80% источников питьевой воды. Таким образом, более 7 млн жителей сирийской столицы остались без воды.

Согласно данным телеканала, террористы согласились пропустить ремонтников к источнику Айн-эль-Фиджи, где находится самый большой водный резервуар.

Как ранее сообщала Газета.Ru, следующий этап соглашения предполагает, что стороны начнут переговоры об условиях отступления бандформирований в вышеупомянутой долине.

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