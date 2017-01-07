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Сирия, 7 января. Иракская армия освободила от контроля террористов ИГ** 11 деревень в западной части провинции Анбар. В провинции Идлиб идут бои между боевиками террористических группировок «Джабхат Фатх аш-Шам»*** и «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Шейх племени Аль-Бакара Науаф аль-Рагиб аль-Башир возобновил сотрудничество с правительством Сирии при посредничестве Ирана. Он известен тем, что был авторитетным боевиком-оппозиционером на северо-востоке страны начиная с 2011 года, а также был лидером крупного племени в районе провинции Дэйр эз-Зор. Исламист относит начало своей родословной к Али, племяннику пророка Мухаммеда. Для Дамаска это примирение — важный шаг, который может помочь вернуть контроль над восточными регионами.

В окрестностях населенных пунктов Мадайя и Бекин продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками-оппозиционерами. информация о потерях пока не поступала.

Провинция Алеппо

Продолжаются столкновения между террористами ИГ и турецкой армией в районе города Аль-Баб. Исламисты заявили об уничтожении БМП сил Турции вблизи населенного пункта Кабасин, расположенного в северном направлении от города Аль-Баб.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства»* открыли огонь по жилым кварталам в западной части города Дейр эз-Зор. В результате обстрела погиб мирный житель.

Провинция Идлиб

Между боевиками террористических группировок, запрещенных на территории России, «Джабхат Фатх аш-Шам»*** и «Ахрар аш-Шам» идут столкновения вблизи населенного пункта Телмнес на юго-востоке провинции. Данные о причинах внутреннего конфликта пока уточняются.

Провинция Ракка

Террористы ИГ при помощи беспилотных летательных аппаратов выявляют спутниковые тарелки на крышах домов в города Ракка, после чего конфискуют их у местных жителей. Также женщины, которые входят в террористическую группировку, обыскивают дома мирного населения и сообщают о найденных девайсах в полицию ИГ.

Ирак

Войска Ирака развернули наступление на позиции боевиков ИГ, расположенные в предместье Анбара. Иракская армия освободила от контроля исламистов 11 деревень в западной части провинции, уничтожив множество радикалов.

* Организация запрещена на территории РФ.