Савченко обнародует полученные от ДНР и ЛНР списки пленных силовиков

Киев, 7 января. Депутат Верховной рады Надежда Савченко пообещала обнародовать списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

По словам Савченко, списки пленных украинских силовиков ей передали главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на встрече в Минске, которая состоялась 7 декабря 2016 года.

«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что встреча Надежды Савченко с главами ДНР и ЛНР вызвала неоднозначную реакцию среди депутатов Верховной рады, которые позднее исключили Надежду Савченко из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.