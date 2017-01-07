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Жертвами аномальных морозов в Москве стали более 60 человек
Общество

Жертвами аномальных морозов в Москве стали более 60 человек

Сегодня 11:50
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Жертвами аномальных морозов в Москве стали более 60 человек

Москва, 7 января. Из-за аномальных холодов в российской столице пострадали 62 человека.

Как сообщили источники в экстренных службах, среди пострадавших четверо детей. Они получили обморожение конечностей. Пятимесячный ребенок получил обморожение лица.

Спасатели направили восемь человек на лечение в городские больницы с разными травмами из-за переохлаждения. Шесть человек были травмированы из-за падения на лед. Им также оказывается медицинская помощь.

Напомним, рождественская ночь стала самой холодной в Москве за последние 125 лет. В ночь с 6 на 7 января столбики термометра зафиксировали до -29,5 градусов.

Ранее сообщалось, что москвичи пережили самую холодную ночь за 125 лет.

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Алия Шарафутдинова
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