Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в сгоревшей гостинице в Москве

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Москва, 7 января. Спасатели, потушившие пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе московского следственного управления СК РФ.

Погибшему на вид около 40 лет, его личность пока не установлена. По данному факту следователи проводят проверку.

Напомним, пожар в одном из помещений двухэтажного здания, расположенного на Ярославском шоссе в столице, начался утром в субботу. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из помещения эвакуировали семь человек.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины и обстоятельства ЧП.