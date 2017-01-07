Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Продажи люксовых автомобилей в России упали на 15% в мае
Происшествия
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в сгоревшей гостинице в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в сгоревшей гостинице в Москве

    11:50  7 Января 2017
    182

    Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в сгоревшей гостинице в Москве

    Москва, 7 января. Спасатели, потушившие пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе московского следственного управления СК РФ.

    Погибшему на вид около 40 лет, его личность пока не установлена. По данному факту следователи проводят проверку.

    Напомним, пожар в одном из помещений двухэтажного здания, расположенного на Ярославском шоссе в столице, начался утром в субботу.  Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из помещения эвакуировали семь человек.

    На месте происшествия работают следователи и сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины и обстоятельства ЧП. 

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия: спецназ США вошел в удерживаемую ИГ Ракку

        21:27 12 Июля 2017 505
        Читать
        20:13
        Вчера

        Центробанк прогнозирует инфляцию в России к концу года на уровне 4%
        20:01
        Вчера

        Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции с турецкого предприятия
        18:35
        Вчера

        Ушла из жизни советская актриса Ирина Бунина
        18:28
        Вчера

        МИД РФ озабочен нападением на российских туристов в Абхазии
        17:08
        Вчера

        Корабли Черноморского флота ВМФ РФ подняты по тревоге

        Тушить цех Кировского завода мешают частные машины на дорогах и возле цеха

        13:10 12 Июля 2017 378

        Верховную Раду Украины блокировали националисты с палками и пиротехникой

        19:20 11 Июля 2017
        2712

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017
        8275

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13997

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1827
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков объяснил гибкостью перенос сроков сдачи ледокола «Арктика»

        Песков объяснил гибкостью перенос сроков сдачи ледокола «Арктика»

        15:36   12 Июля 2017
        255
        Лавров посоветовал Госдепу не отставать от реальной ситуации в Сирии

        Лавров посоветовал Госдепу не отставать от реальной ситуации в Сирии

        15:33   12 Июля 2017
        1982
        Юго-западная зона деэскалации в Сирии сформирована — Лавров

        Юго-западная зона деэскалации в Сирии сформирована — Лавров

        13:26   12 Июля 2017
        156
        Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ

        Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ

        13:10   12 Июля 2017
        625