На Пашинского навели фокус: чем обернется разговор депутатов Рады о госперевороте

В последнее время в медийном пространстве Украины стало слишком много Сергея Пашинского. Депутат Верховной рады «светится» в прессе по любым поводам. Самый свежий — просочившийся в Сеть телефонный разговор с лидером партии «Укроп» Геннадием Корбаном, где Пашинский призывает к захвату власти. Ситуацию специально для Федерального агентства новостей прокомментировал бывший депутат «Партии регионов» и соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник.

Итак, с чего все началось. Запись разговора опубликовал на своей странице в Facebook бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов. Она также доступна и на YouTube. Если описывать кратко, то Пашинский говорит сначала просто о захвате власти, потом ради президента Петра Порошенко, чьим другом по утверждению депутата, он и является. Наконец, Пашинский грозится расстрелять ближайшее окружение президента, которое не может абсолютно ничего, даже воровать. Корбан со всем соглашается. Есть мнение, что только ради того, чтобы не продолжать скользкий разговор.

Понятно, что в Сети тут же поднялся большой шум. Многие даже не удосужились заметить, что разговор этот не современный. По разным оценкам, он состоялся то ли осенью 2014 года, то ли весной 2015 года.

«Ажиотаж в соцсетях поднялся в связи со свежими событиями, поскольку Пашинский буквально перед Новым годом превысил имеющиеся у него полномочия и совершил не самый человеческий поступок, прострелив ногу гражданину Украины. Поэтому люди воспринимают эту запись резко и не обращают внимания на дату телефонного разговора. Ведь некоторые события и люди находятся в фокусе. Особенно Пашинский, который своими системными действиями давно замарал себе репутацию», — комментирует Олейник.

Если верить версии, что беседа состоялась весной 2015 года, то тогда как раз Корбан и вся команда олигарха Игоря Коломойского была вынуждена уйти из Днепропетровской облгосадминистрации после сильного конфликта с Порошенко. Возможно, вся эта истерия Пашинского является продолжением этой темы.

«Пашинский уже давно в фокусе. Вспомним снайперскую винтовку, которую он вывозил в багажнике автомобиля с майдана, его разные высказывания, сообщения в прессе о его имуществе, коррупционных действиях. Он просто начал носить средства мимо кассы, находясь в составе наблюдательного совета государственной корпорации «Укрборонпром». То, что Пашинский говорил о захвате власти, он и делал. Тем более, что свидетельские показания того же экс-первого вице-премьера Украины Андрея Клюева четко дали понять: Пашинский был одним из организаторов всего захвата власти вместе с Турчиновым. Он в реальности управлял снайперами, боевиками на майдане», — продолжает эксперт ФАН.

По уверениям ряда экспертов, в ближайшее время будут обнародованы и другие разговоры Пашинского на эту же тему. Пока рано говорить об умышленном «сливе», но больно удобной мишенью стал депутат и друг Порошенко.

«Если заканчивать тему Пашинского и майдана, вспомните закон об амнистии 2014 года. В феврале, когда он и ему подобные только захватили власть, они сразу этот закон приняли. И сами прописали, под какие статьи попадают их действия. Там 80 статей, включая грабеж, разбой, организация диверсий, создание террористических организаций, финансирование боевиков, проникновение в жилье граждан. Для меня как для юриста это политически-правовая явка с повинной, когда люди сами определяют, какой букет преступлений они совершили и вряд ли это можно назвать мирными демонстрациями и мирными актами протеста. Это государственный переворот. И Пашинский там — основная фигура», — добавляет Олейник.