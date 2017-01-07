Разговор депутата Рады взорвал Сеть: Хочу расстрелять «ушлепков в окружении Порошенко»

Киев, 7 января. В Сети появилась аудиозапись, в которой идет речь о захвате власти на Украине. В разговоре принимают участие представитель «Укропа» Геннадий Корбан и депутат Верховной рады Сергей Пашинский.

Запись была обнародована накануне вечером в социальной сети Facebook на странице представителя президента Украины Андрея Портнова.

По имеющейся информации, это частный разговор Корбана с Пашинским. Согласно неподтвержденным данным, эта беседа могла происходить весной 2014 года. Отметим, что именно тогда Корбан ушел из днепропетровской администрации по причине того, что между ним и украинским президентом Петром Порошенко произошел конфликт.

Так, из аудиозаписи следует, что Пашинский планирует захватить власть на Украине. Он намерен руководить государством так, чтобы «привести его к процветанию». Также он называет себя «другом президента». Впрочем, депутат также «хочет расстрелять ушлепков, которые находятся в окружении Порошенко».

Как ранее сообщала Газета.Ru, Пашинский заявил, что украинская страна превзошла Российскую Федерацию в изготовлении ракетного оружия.