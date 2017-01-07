Стало известно, у кого вырастут зарплаты в 2017 году

Москва, 7 января. В 2017 году сотрудников высокотехнологичных специальностей ожидает повышение заработной платы.

По данным сервиса Superjob, при стабилизации экономики, работодатели в наступившем году решатся на индексацию зарплат. Как считают исследователи, в IT-сфере сохранится дефицит квалифицированных кадров, поэтому зарплаты в этой отрасли продолжат рост.

Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data. В сфере продаж работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам по реализации услуг и высокотехнологичных продуктов. В сфере HR в 2017 году будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению.

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