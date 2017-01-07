Ученые выяснили, что попадает в организм человека вместе с фаст-фудом

Москва, 7 января. Американские ученые выяснили, в чем заключается реальная опасность фаст-фуда.

Согласно результатам исследования, употребление фаст-фуда негативно влияет на здоровье человека, однако опасность представляют не продукты, а упаковка, в которой они хранятся и транспортируются.

Как выяснилось, рестораны быстрого питания используют дешевую упаковку, в состав которой входят фталаты (эфиры фталевой кислоты), эти вещества оседают на продуктах, которые употребляют любители фаст-фуда.

Фталаты разрушают печень и почки человека, а также оказывают негативное влияние на репродуктивные органы, эндокринную и нервную системы. Кроме того, фталаты могут являться причиной онкологических заболеваний.