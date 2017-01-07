ДНР: жители Макеевки встретили Рождество под бой Кремлевских курантов

Донецк, 7 января. Жители Макеевки встретили Рождественскую ночь под мелодию «Бой кремлевских курантов» починенных часов на здании главпочтамта, расположенного в центре города. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации.

Как сообщили в пресс-службе, в ночь на субботу в 00:00 (01.00 по московскому времени), когда в небе появилась Рождественская звезда, в Макеевке под бой кремлевских курантов заработали починенные главные городские часы на здании главпочтамта.

Отмечается, что в ходе ремонта часов специалисты заменили поврежденные механизмы, был также установлен новый циферблат, добавлена подсветка в ночное время, а также музыкальное сопровождение. Отмечается, что среди мелодий, которые звучат из часов такие, как «Спят курганы темные» и «В светлом небе Донецком», а каждый день в 12.00 и 00.00 будет играть мелодия Кремлевских курантов.

Как ранее сообщала Газета.Ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл по завершении рождественского ночного богослужения в храме Христа Спасителя поздравил всех россиян с Рождеством и пожелал им чувствовать божественное присутствие.