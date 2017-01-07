Москвичи пережили самую холодную ночь за 125 лет

Москва, 7 января. Рождественская ночь стала самой холодной в российской столице за последние 125 лет. Об этом сообщает в субботу Гидрометцентр России.

Отмечается, что в эту ночь столбики термометров зафиксировали до 29,5 градусов мороза.

По словам синоптиков, так холодно в этом веке в рождественскую ночь еще не было никогда. Как отметили в Гидрометцентре, в рождественскую ночь 125 лет назад (1891 год) было зафиксировано 34,8 градусов мороза.

В нескольких районах Подмосковья воздух остыл практически до минус 33 градусов, в том числе в Дмитрове и Клину была температура 32,7 градуса мороза.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в субботу, 7 января, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым. Глава российского государства пожелал всем счастья, здоровья и благополучия.