Чтобы не было войны: жители ДНР поздравили военнослужащих с праздниками

На улицах Донецка, несмотря на продолжающиеся буквально в десятках километров от города перестрелки с противником, все же нашлось место празднику и новогодним развлечениям. Не в последнюю очередь благодаря тем, кто этот город защищает. Корреспондент Федерального агентства новостей прошлась по улицам города и записала видеообращение местных жителей к военным.

В январские дни Донецк выглядит по-особенному красиво, он украшен огоньками новогодних гирлянд и статными высокими елочками, ко всем людям в дом приходит хорошее настроение и душевное тепло. Дети веселятся, водят хороводы вокруг елки, взрослые с умилением глядят на них, иногда предостерегающе грозя пальцем — чтобы не шибко баловались.

Но всю эту красоту невозможно передать словами — это нужно видеть, чувствовать, присутствовать самому на городской площади. Для дончан Рождество — особенный праздник, тем более в такие нелегкие времена войны и разрухи.

Буквально на днях молодой парень на дорогой машине в Москве стрелял из автомата в воздух, напугав при этом десяток прохожих. А теперь представьте похожую картину в Донецке — никто бы даже ухом не повел. Для города, рядом с которым идет война, автоматные очереди – это не ново. Но самое печальное, что не ново это для детей.

Малыши по-своему воспринимают всю сложившуюся ситуацию, и до сих пор залпы салютов напоминают каждому о тех недалеких временах, когда и в самом городе падали снаряды. Но совсем маленьким уже не объяснишь. Возможно, придет с возрастом.

Тем не менее, каждый ребенок, несмотря на юный возраст, уже понимает, каково это — Родину защищать: тем более, что у многих на фронте родители. Бывают случаи, что и оба.

ФАН поздравляет всех читателей с наступившими праздниками и публикует поздравление молодого поколения для военнослужащих, находящихся на рубежах своей маленькой, но активно развивающейся страны.