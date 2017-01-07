Сотрудник ОМОН в Петербурге погиб от пули из собственного пистолета

Санкт –Петербург, 7 января. Сотрудник ОМОН выстрелил себе в лицо в Санкт-Петербурге. Скорая помощь доставила мужчину в тяжелом состоянии с одну из городских больниц, где он скончался.

Инцидент произошел в служебном помещении на базе ОМОН ГУ ФСВНГ России в Красносельском районе города. Как рассказали в правоохранительных органах, сержант полиции выстрелил себе в лицо из табельного оружия. Он получил тяжелое ранение. Медики доставили мужчину в ближайшее лечебное учреждение, но спасти его не удалось.

По предварительной версии, сотрудник ОМОН выстрелил в себя по неосторожности. Полиция проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно прострелил себе голову в Москве.