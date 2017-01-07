Госдепартамент подтвердил соблюдение режима перемирия в Сирии

Вашингтон, 7 января. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Белый дом подтверждает соблюдение режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Могу подтвердить, что перемирие поддерживается. Мы в последние дни получали неоднозначные сообщения относительно того, насколько оно соблюдается, но это не сюрприз ни для кого», — заявил Кирби.

Стоит напомнить, что благодаря усилиям России с 30 декабря в Сирии начал действовать режим прекращения огня между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. Соглашение исключает запрещенные в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».