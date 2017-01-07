Google и Apple заблокировали для пользователей РФ доступ к приложению LinkedIn

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Москва, 7 января. По требованию Роскомнадзора компании Google и Apple заблокировали для пользователей Российской Федерации доступ к приложению LinkedIn. Данный запрос поступил от России два месяца назад, сообщение об этом было обнародовано в New York Times.

Отмечается, что на сегодняшний день российские пользователи Google Play и App Store больше не смогут найти там приложение LinkedIn. По требованию ведомства это приложение удалили, поскольку оно идет вразрез с законом «О персональных данных», и расположено не на территории Российской Федерации.

Как сообщала ранее Газета.Ru, российское ведомство поделилось планами относительно своей деятельности на этот год. Отмечается, что Роскомнадзор планирует проверить соблюдение требований российского законодательства в области персональных данных. В список попали в том числе такие компании, как «Мегафон», МТС и LG.