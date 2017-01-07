Доклад спецслужб США о кибератаках развеселил WikiLeaks выбором источников

Москва, 7 января. Доклад спецслужб Соединенных Штатов Америки о якобы вмешательстве российских хакеров в президентские выборы оказался компиляцией данных из телепередач и анализа социальной сети Twitter.

Об этом рассказали специалисты WikiLeaks. По мнению экспертов, Национальное разведывательное сообщество не скрывает, что некоторые выводы были сделаны на основе «поведения верных Кремлю политических фигур, государственных СМИ и проправительственных лиц в социальных сетях».

Напомним, ранее WikiLeaks заявила о том, что никакого целенаправленного нападения хакеров в США не было.

Ранее эксперты США рассказали, почему доклад спецслужб о хакерах РФ провалился.