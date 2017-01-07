Фильм «Викинг» побил очередной рекорд в российском кино

Москва, 7 января. Кассовые сборы кинокартины Андрея Кравчука «Викинг» преодолели барьер в миллиард рублей за прошедшие девять дней проката.

Фильм «Викинг» поставил новый рекорд для российского кино, собрав свыше 1 млрд рублей за девять дней проката.

Стоит отметить, что прошлый рекорд принадлежал кинокартине «Сталинград», режиссером которой стал Федор Бондарчук. Тогда фильм собрал в прокате практически ту же сумму за 11 дней.

Напомним, историческая драма «Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль в фильме сыграл известный актер Данила Козловский.

Как ранее сообщала Газета. Ru, президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с главой министерства культуры России Владимиром Мединским посмотрел фильм «Викинг» и назвал его интересным, пообещав пересмотреть кино еще раз.